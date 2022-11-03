Вдвічі більше, ніж за час війни в Афганістані: Залужний розповів, скільки РФ втратила літаків в Україні

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що у війні в Україні Росія втратила вдвічі більше літаків, ніж за час війни в Афганістані.

Про це він написав 3 листопада на своїй сторінці у Facebook.

"За час повномасштабної агресії захисниками України знищено в два рази більше літаків рф, ніж втрачено радянським союзом за 10 років війни в Афганістані - 278 літаків рф в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані", - повідомив Залужний.

Водночас він наголосив, що "ця війна є такою ж ганьбою для рф і стане причиною її руйнації".

Варто зазначити, що тільки за останню добу ЗСУ знищили 730 окупантів. Станом на 3 листопада загальні бойові втрати серед особового складу РФ становлять близько 74 00 осіб. Від 24 лютого до 3 листопада українські сили також знищили 277 ворожих літаків, 258 гелікоптерів та понад 1400 безпілотників.

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