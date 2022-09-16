Вдвічі страшніше за Бучу: нові подробиці воєнних злочинів окупантів в Ізюмі (фото, відео)

В Ізюмі на Харківщині, який ЗСУ звільнили від російських загарбників, документують жахливі злочини окупантів. У лісі біля міста виявили масове поховання понад 400 загиблих під час окупації. Загальна кількість жертв, за попередніми оцінками, може наближатися до тисячі людей - вдвічі більше, ніж у сумнозвісній Бучі.

Колись тихе та спокійне місто після приходу російської армії більше нагадує декорації до постапокаліптичного фільму.

Ексуповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба оприлюднив у Facebook фото масового поховання у лісі під Ізюмом.

"Це могила 6-річної Олесі з міста Ізюм, яку вбили росіяни. Поруч поховані її батьки. Масове поховання людей з понад 460 нових поховань, серед яких і родина маленької Олесі, виявлено у деокупованому Ізюмі на Харківщині. На могилах "нашвидкоруч" встановлювали хрести, на деяких з них є прізвища, але на більшості просто вказані номери", - пише Кулеба.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи події в Ізюмі, заявив, що світ має знати, до чого призвела російська окупація.

"Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм... Росія всюди залишає по собі смерть. І повинна за це відповідати. Світ повинен притягнути Росію до реальної відповідальності за цю війну. Зробимо все для цього. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти! Вічна слава кожному, хто воює за Україну!", – підсумував глава держави.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр продемонструвала у Facebook, на що перетворився Ізюм під час окупації.

"Росіяни тупо скидали авіабомби на житлові будинки"

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко відвідав звільнене місто і розповів на Youtube-каналі ТСН про побачене. За його словами, Ізюм зруйнований російською авіацією та артилерією, а на під'їздах до міста можна побачити багато розстріляних автівок місцевих жителів, які намагалися врятуватися.

"Встановлюються факти військових злочинів. Опитуються громадяни України, які пережили цю страшну окупацію. Методика наступна: в місцях, де розподіляється гуманітарна допомога, підходять слідчі поліції, фіксують контакти з нашими громадянами, просять їх розповісти те, що їм відомо про вбивства, згвалтування, побої, пограбування та інше. Повірте, там розповідають страшні речі", - повідомив він.

За словами Геращенка, з усіх розбомблений російською авіацією міст, де йому довелося побувати, Ізюм - "це найбільш знищене і зруйноване місто в порівнянні з Бучею, Бородянкою, Ірпенем, Гостомелем, там просто лежать в руїнах житлові будинки".

"Я був з групою іноземних журналістів під час підняття прапору за участі Володимира Зеленського. Я підвів групу журналістів до одного такого п'ятиповерхового будинку, в якому внаслідок влучання російської авіабомби обрушилося два під'їзди. За словами місцевих мешканців, коли під окупацією росіяни доручили розібрати завали, там дістали 47 тіл загиблих. За словами очевидців, кількість загиблих може наближатися до тисячі людей. Це буде більше, ніж Буча, в два рази", - заявив радник міністра.

Геращенко прокоментував фотографії масового поховання в лісі, де закопані більше 400 тіл. За його словами, "потрібно буде кожне тіло ексгумувати, як це було в Бучі" і встановити обставини загибелі кожного з цих людей.

Також він повідомив, що в Ізюмі центральна частина міста дуже серйозно зруйнована - школи, громадські будівлі:

"Я запитував місцевих мешканців, чи були саме в цій частині міста вуличні бої. Так от, у центральній частині Ізюма, вона розділена рікою Сіверський Донець, навіть не було вуличних боїв. Росіяни просто тупо, як у Бородянці, скидали авіабомби, били артилерією по житлових будинках. А південна частина міста, де ЗСУ обороняли Ізюм, повністю зруйнована на кшталт Маріуполя. Там буде дуже багато роботи для того, щоб ідентифікувати всіх загиблих, всіх зниклих без вісти. Як мені казали, гинули цілими сім'ями в цих розбомблених будинків".

Наразі правоохоронці будуть брати свідчення в людей, які кажуть, що в них півроку немає контакту зі своїми рідними в Ізюмі. Також збиратимуть зразки ДНК.

"Будемо робити важку, але необхідну роботу, встановлювати особистість кожного тіла, що це була за людина. Встановлювати обставини, за яких вона загинула. Але ми вже розуміємо, що кількість загиблих більше, ніж у Бучі. Це братські могили тих ізюмчан, які загинули під ударами російської авіації, артилерії, яких після того в квітні-травні витягували співробітники ДСНС, яким дозволили це зробити. Вони не знають, хто там поховані, тому що ніхто не займався в окупаційній адміністрації встановленням особистостей людей", - каже радник глави МВС.

За оцінками Геращенка, Ізюм - "вдвічі страшніше, ніж Буча".

"Так, в Ізюмі на вулицях не було розстріляних людей, тому що вже минуло півроку з моменту окупації. Але ми розуміємо, що там також вбивали людей, розстрілювали на під'їздах до міста. Коли ми їхали автобусом з журналістами, бачили на під'їзді до Ізюма машини, які були розстріляні і скинуті в кювет - проіржавілі, які були розстріляні росіянами ще в травні-квітні. Розстрілювали сотні машин", - наголосив він.