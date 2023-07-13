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Російські БПЛА вночі атакували район Києва, де живе пані посол Британії: вона відреагувала

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Російські БПЛА вночі атакували район Києва, де живе пані посол Британії: вона відреагувала

Пані посол Британії Мелінда Сіммонс відреагувала на нічну атаку по Києву / Фото: Getty Images

Пані посол Британії зазначила, що ворожі БПЛА атакували район, в якому вона проживає, тож вночі біля її вікон було дуже гучно.

Пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на нічну атаку РФ по Києву 13 липня і подякувала українській ППО.

Про це вона написала у своєму твітері.

"Досить неприємна ніч. За повідомленнями, російські БПЛА атакували Київ з кількох напрямків, зокрема район, в якому я живу, та сусідній з ним. Не дивно, що було так гучно. Сьогодні вранці я вдячна українській протиповітряній обороні і своєму укриттю без вікон. Тепер час подихати свіжим повітрям", - написала Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131", а також ракетами. Сили ППО знищили 20 дронів та два "Калібри".

Однак уламки ворожих безпілотників впали в Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах та пошкодили житлові будинки.

Рятувальники виявили тіло загиблого під час гасіння пожежі в Подільському районі,  У Дарницькому районі госпіталізували двох постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
365
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