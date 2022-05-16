"Вдячність моя без кордонів": Зеленський записав відео для воїнів України, які відтіснили окупантів з Харківщини

"Вдячність моя без кордонів": Зеленський записав відео для воїнів України, які відтіснили окупантів з Харківщини

Президент України Володимир Зеленський подякував воїнам харківського батальйону територіальної оборони, які відтіснили окупантів та вийшли на державний кордон із РФ.

Українські бійці на Харківщині витіснили російських окупантів на ділянку державного кордону між Україною та Росією і доповіли про це вранці, 16 травня, президенту України Володимиру Зеленському. Своєю чергою, український лідер висловив свою безмежну вдячність захисникам.

Своє звернення глава держави опублікував в Instagram.

"Хлопці! Харків! 227-й батальйон! 127-ма бригада тероборони України! Дуже вам вдячний від усіх українців, від кожного, від себе, від моєї сім'ї. Вдячність моя без кордонів, і бажаю вам усім здоров'я. Бережіть себе", – наголосив Зеленський.

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Президент також подякував батькам бійців, наголосивши, що вони - молодці. Наприкінці Зеленський сказав: "Все буде Україна".

"І всім таким, як ви, воїнам, дуже дуже дякую! Все буде Україна! Слава Україні!" - підсумував президент.

Нагадаємо, що ЗСУ перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку, найгарячішій точці в Харківській області.

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