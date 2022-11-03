"Вдячність йому й іншим героям": у Полтаві створюють мурал, присвячений відомому захиснику Маріуполя (фото)

У Полтаві створюють мурал із зображенням захисника Маріуполя, командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського, більш відомого як "Волина", який після звільнення з полону РФ перебуває з іншими командирами "Азову" в Туреччині.

Про це повідомляє місцеве видання ІРТ-Полтава.

Мурал створюють у тому ж мікрорайоні, де колись мешкав захисник. Митці вже намалювали половину задуманого і очікують, що повністю завершать роботу найближчими днями.

"Сергій із Полтави, тут поруч ходив до школи, я вважаю, що йому буде приємно. Це дяка цій людині і таким же героям як він, він же не один такий, це тільки вдяку йому. Ми сподіваємося, що йому буде приємно побачити ось цей малюнок", - пояснив один із художників.

Місцеві кажуть, що пройти повз цей мурал, хоч і недомальований, неможливо - погляд падає саме на зображення "Волини".

"Мені дуже подобається, що ми не забуваємо, що принаймні так ми можемо їм віддячити за те, що вони нас захищають. Я дуже вдячна хлопцям, які нас захищають", - каже місцева жінка пані Ольга.

Нагадаємо, у Києві 26 жовтня урочисто відкрили першу табличку на вулиці "Героїв полку "Азов", яка раніше називалася на честь радянського маршала Малиновського. Перший командир полку Андрій Білецький під час промови наголосив, що назва "Героїв полку Азов" – це, передусім, присвята тим військовим, які загинули, захищаючи Україну, і тим, хто все ще перебуває в полоні.

Як повідомлялося, після того, як 21 вересня Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, п'ятеро звільнених українських командирів "Азовсталі" були удостоєні звань Героїв України та отримали орден "Золота зірка".

Заслужені високі нагороди отримали Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега та Олег Хоменко. До кінця війни вони перебуватимуть у Туреччині. Такими були умови обміну.

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