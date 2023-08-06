Вдягнули форму ЗСУ і "засвітили" артилерію: пропагандист розповів про феєричну ліквідацію диверсантів РФ

Російські пропагандисти пишуть про те, як на Запорізькому напрямку окупанти ліквідували власних диверсантів, які перевдягнулись у форму ЗСУ і планували пролізти в український тил. Після того, як російська артилерія вдарила по своїх же, її помітили українські військові та знешкодили.

Скриншот опублікував український журналіст Андрій Цаплієнко.

У телеграм-каналі один із пропагандистів розповів історію про те, як окупанти перевдягнулись у форму ЗСУ та готували диверсію. Їх помітив російський дрон і навів вогонь власної артилерії. Окупанти знищили 32 росіян.

Та на цьому історія не закінчилась. Далі нібито ЗСУ вирахували позиції російської артилерії та вдарили по них. Вдалось ліквідувати 19 загарбників.

Пропагандист заявляє, що мовляв після цього командир, який готував диверсію, втік, оскільки він не погодив операцію з іншими загарбниками.

Розповідь пропагандиста про ліквідацію окупантів

Нагадаємо, російські окупанти, які воюють проти України в Донецькій області, звинуватили командира 247-го гвардійського десантно-штурмового полку Петра Попова у “боягузтві, тупості та підлості”.

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