Вечірня "бавовна" в Севастополі: Гуменюк розповіла про тактику ворога та можливі провокації

Українських захисникам необхідно ще дорозвідувати і переконатися, що це не була провокація, а "результат саме тої роботи, яка була спланована".

Вибухи в окупованому Севастополі, що пролунали ввечері 17 вересня, прокоментувала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що після таких "бавовн" бійцям ЗСУ треба провести дорозвідку і переконатися, що це не була ворожа провокація.

Про це Гуменюк розповіла у ефірі телемарафону "Єдині новини" 18 вересня.

Вибухи в Севастополі 17 вересня – що відомо

Нагадаємо, в Севастополі пролунали сильні вибухи, після яких поблизу мису Фіолент спалахнула сильна пожежа. В тому районі розташовані російські військові частини ППО та РЕБ. У напрямку мису помчали карети швидкої допомоги.

Коментар Гуменюк про вибухи в Севастополі

Речниця Сил оборони півдня зазначила – слід розуміти, що в російських окупантів досить великі і розгорнуті розташування та роззосередженість по Кримському півострову.

"Вони максимально намагаються переміщуватися і розташовуватися так, щоб не бути ураженими, а ховатися за мирним населенням. Це звичайна тактика росіян", – пояснила Гуменюк.

Вона наголосила, що робота українських військ полягає в тому, щоб виснажувати потужності ворога точковими конкретними ударами.

"Саме тому не одразу розкривається вся інформація. Нам необхідно дорозвідувати і переконатися, що це не була провокація, що це був результат саме тої роботи, яка була спланована. Маємо справу з підступним ворогом, який може використовувати наш напрямок задумів і в тому числі вкидати багато провокацій, як було наприклад з Новою Каховкою, коли самі бомбили, а намагалися звинуватити Сили оборони. Тому тут з інформацією поводимось дуже обережно і подаємо дозовано", – розповіла речниця ОК "Південь".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни ховають свої кораблі й забирають їх з Чорного моря! | Гуменюк

До слова, на думку російського опозиціонера Марка Фейгіна, навіть дистанційне перенесення війни на територію Росії та до окупованого Криму призводить до втрати сенсу "СВО", яку виголошував кремлівський режим.

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