Ведуча "1+1" Наталя Мосейчук розповіла, як з погрозами телефонують їй і її батькам

Ведуча "1+1" Наталя Мосейчук розповіла, як з погрозами телефонують їй і її батькам

Мосейчук звернулась до російських льотчиків

Слідчий комітет Росії розпочав справу про екстремізм проти української ведучої Наталі Мосейчук.

В ефірі ТСН вона розповіла про телефоні дзвінки і СМС з погрозами, як їй так і рідним.

«Тисячі СМС, тисячі погроз і ображає те, що ці люди пишуть, що я - «нацистка сволота». Із ФСБ телефонували і моїм батькам, телефонували моїй мамі і запитували, чи ви знаєте, що розповідає ваша донька? А що я розповідаю? Я закликаю наступати на Росії, закликаю вбивати мирних росіян? Так як ви це робите з нашими громадянами. Коли ви бомбите наші лікарні, пологові будинки… Я щось подібне кажу?», - каже Мосейсук.

Окрім того вона зазначила, що її батьки, яких зараз тероризують також погрозами, вони обоє народилися у часи Другої світової війни у погребах. І зараз літні батьки ведучої знову в підвалах ховаються від обстрілів Росії.

«Щодо того, чи «нацисти» мої рідні, батьки, я… Моя мама вчителька, яка вчила російській мові, читанню, математиці ваших дітей. Напевне тим, кого вона вчила зараз по 50 років, бо вона викладала в Угорщині, батько тоді служив. Мама викладала у дітей льотчиків, вертолітників. І ви певно пішли по стопам своїх батьків і зараз певно командири. Знайте, що в Україні ви бомбите свою першу вчительку, яка сидить в погребі, яка вчила вас доброму, розумному і вічному», - заявляє ведуча.

Вона додала, що вона, як і більшість її сім'ї - російськомовні українці, але вони не віддають жодного шматка України.

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