Ведучий Даніель Салем, який служить в теробороні, показав один зі своїх днів на фронті у Херсоні

Український телеведучий Даніель Салем у перші дні повномасштабного вторгнення РФ до України пішов боронити нашу землю.

Даніель Салем служить у теробороні і буває у найгарячіших точках. З підписниками на сторінці в Instagram знаменитість поділився, як минає один з його днів на фронті.

Ведучий запостив відео, зняте, коли його бригада перебувала у Херсоні. Салем у військовій формі показав, як вони з побратимами їздять у спецмашині, а повз них проїжджають танки, як у засідках намагаються влучити у бойову техніку окупантів і їм це вдається.

Не обійшлося й без хвилинки романтики – у своєму відео Даніель показує підписникам красу природи Херсону – широкі поля, лани та безкрайнє небо.

"Найкраща робота в світі. Люблю тебе, моя Україно", - підписав відео Салем.

Також Салем показав, у яких умовах солдати відпочивають і як у ровах обідають.

Своєю чергою, фоловери ведучого закликали його берегти себе: "Бережіть себе! Ви – найкращі!", "Пишаємося, молимося за вас. Ви наша гордість, сила, захист і надія!", "Ви робите дуже важливу справу. Яку не можливо переоцінити. І ви дуже гарна людина. Проте, будь ласка, не романтизуйте війну", "Дякую, що виборюєте наш Херсон! Він хоче додому".

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