Ведучий ТСН Святослав Гринчук під час війни вперше написав пісню під гітару – відео

Зірка 1+1 написав пісню під час повітряної тривоги в Києві.

Ведучий марафону новин Святослав Гринчук під час війни вперше написав і заспівав патріотичну пісню.

Відео він розмістив у своєму TikTok. У пісні Святослав надихає вірити в перемогу України, не здаватися і підбадьорює всіх навколо. З надією і усмішкою промовляє такі рядки: "Україна буде вічно жити, доки гучно сміються діти".

"Кажуть, що у такі часи, як зараз - багато людей роблять те, чого ніколи досі не робили. Я от спробував написати пісню" - зізнався ведучий новин ТСН на 1+1.

Святослав Гринчук пригадав, що написав пісню під час повітряної тривоги, сидячи у коридорі у своїй квартирі у Києві. Він був сам (дружину і доньку кількома тижнями раніше відправив до більш безпечного місця). Побачив гітару, що вже давно "припадала пилом" у кутку, взяв до рук і почав перебирати струни.

"Словом, спершу я просто спробував підібрати акорди для гімну України, а потім його початок - розвинув у іншу просту мелодію. Швиденько накидав слова. Мабуть, вони про кожного з нас, хто сьогодні чекає, коли війна закінчиться, і після перемоги буде змога побачити тих, із ким нас розлучили обставини. Для мене це моя дружина, моя донька, десь, мабуть, підсвідомо, я адресовував ці слова до них, але уявляв собі і багатьох українських оборонців, волонтерів, лікарів та інших без перебільшення героїв нашого часу, які чекають зустрічі з найріднішими і не втрачають оптимізму", - прокоментував свій творчий експеримент Святослав.

пресслужба каналу "1+1"

Також ведучий активно підтримує українців у коментарях та закликає всіх брати участь у інформаційній війні з агресором. Він звертається до всіх користувачів Instagram та Facebook, особливо до росіян, аби розповсюдити правду та відкрити очі на те, що відбувається зараз в Україні. Закликає припинити війну та відстоювати мир та правду.

Наразі Святослав Гринчук перебуває у Києві і продовжує свою роботу. Він працює журналістом, розповідає новини, готує випуски, часто чергує ночами на телестудії, дає інтерв’ю і розповідає правду про війну в Україні світовим ЗМІ.

пресслужба каналу "1+1"

Святослав разом з іншими ведучими 1+1 – Наталією Мосейчук, Марічкою Падалко, Людмилою Барбір, Єгором Гордеєвим, Олександром Поповим, Русланом Сенічкиним, Володимиром Рабчуном, Костянтином Грубичем, Наталією Островською - щодня ведуть інформаційний марафон, долучаються до "Сніданку онлайн" аби Україна і світ отримували достовірну інформацію та тримають інформаційний фронт до перемоги.

пресслужба каналу "1+1"

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