Ведучого телеканалу "Дождь" звільнили після його слів про допомогу мобілізованим окупантам

Російський телеканал “Дождь” звільнив ведучого, який під час прямого ефіру заявив про допомогу мобілізованим російським окупантам.
Ведучого телеканалу “Дождь” Олексія Коростельова звільнили після його фрази про допомогу мобілізованим російським окупантам.
Про це пише російський телеграм-канал SOTA.
Так, після слів журналіста про те, що редакція намагається допомагати російським військовим, зокрема, з оснащенням, головний редактор начебто прийняв рішення про звільнення телеведучого.
Дружина головного редактора Тихона Дзядко назвала це рішення “складним”.
Зазначимо, що телеканал “Дождь”, який сам ідентифікує себе як опозиційний, працює з Латвії, куди редакція була змушена переїхати через утиски своєї діяльності.
Нагадаємо, що блогерка з Дніпра через відключення світла закликала "повалити владу", бо триває "геноцид".
Читайте також:
- Сценарії розвитку війни очима Заходу: три основні загрози, які готує Росія цієї зими
- Окупанти готуються до відступу у Запорізькій області: аналітики пояснили, що там відбувається
- Путін не може бути суб’єктом діалогу зі світом – Подоляк