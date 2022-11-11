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Ведуть потужні позиційні бої: у ЗСУ повідомили, на яку відстань просунулися на Херсонському напрямку

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Ведуть потужні позиційні бої: у ЗСУ повідомили, на яку відстань просунулися на Херсонському напрямку

Фото: Associated Press

Ситуація на фронті розвивається під контролем Сил оборони.

ЗСУ посунули лінію фронту на 10 км на Херсонському та Миколаївському напрямках.

Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 11 листопада.

"За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

Нагадаємо, що 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу віддав командувачу окупаційної армії Сергію Суровікіну наказ про відведення військ з Херсона на лівий берег Дніпра. Проте українська влада і військове командування не поспішають радіти і заявляють, що ознак масового відходу окупантів поки не видно.

Водночас українська армія попри заяви РФ продовжила своє планове просування на Херсонському напрямку і вже 10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що від російських окупантів звільнено 41 населений пункт на півдні України.

В Інституті вивчення війни вважають, що російське командування має намір планомірно відводити війська з правого берега Херсонської області, щоб зберегти свою бойову міць. На думку аналітиків, РФ віддає пріоритет відведення своїх сил у належному порядку, а не прагненню повністю зупинити контрнаступ ЗСУ.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив, що звільнення Херсона стане перемогою для України, проте це не означатиме кінець війни.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2606
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