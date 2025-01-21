"Величезна кількість": депутат озвучив, скільки в Україні заброньованих людей

Він підкреслив, що деякі бронювання від мобілізації вже переглядаються.

На сьогодні близько 900 тисяч громадян України мають бронювання від мобілізації.

Про це сказав народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в інтерв'ю LB Live.

"900 тисяч. Але це все одно величезна кількість людей і не факт, що всі вони реально працюють в критичній інфраструктурі. Тому це буде переглядатися і зараз вже переглядається", – сказав він.

Крім того, Єгор Чернєв назвав основну проблему провалу мобілізації. Мобілізація в Україні стикається з проблемами несправедливості та корупції, через що зростає недовіра до системи.