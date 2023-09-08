Величезна кількість українців постраждала від російських касетних бомб 2022 року — результати моніторингу

Торік зафіксовано рекордну кількість жертв касетних боєприпасів у світі за весь час від початку спостережень.

Торік моніторингова група Cluster Bomb Monitor зафіксувала 1172 нові жертви касетних боєприпасів у восьми країнах світу — це рекордний показник за весь час спостережень від 2010 року. Найбільше людей постраждало в Україні.

Про це йдеться в опублікованому звіті цієї громадської організації, яка є партнером ООН.

Жертвами касетних боєприпасів стали мешканці Азербайджану, Іраку, Ємену, Лаоської Народно-Демократичної Республіки, Лівану, М’янми, Сирії та України. 95% усіх зафіксованих загиблих і поранених у світі були цивільними.

В Україні зафіксовано 916 загиблих і поранених, зокрема 890 людей постраждали безпосередньо від обстрілів касетними боєприпасами.

“Така висока кількість пов’язана насамперед із широким використанням Росією касетних боєприпасів в Україні”, - зазначається у документі.

Касетні боєприпаси, які можна скидати з літаків або вистрілювати з артилерії, становлять тривалу загрозу, оскільки багато з них не вибухають від зіткнення, фактично діючи як наземні міни, які можуть спрацювати через роки.

Двадцять шість втрат, зареєстрованих в Україні минулого року, були спричинені саме такими залишками.

У звіті йдеться, що 855 із відомих втрат в Україні — 93,3 відсотка — були цивільними особами, 58 — військовими, а троє — саперами.

У коментарі AFP співавтор звіту Лорен Персі підкреслив, що багато жертв могли залишитися незареєстрованими, вказавши на ознаки того, що у 2022 році була принаймні ще 51 атака касетними боєприпасами, коли втрати не були зареєстровані.

Нагадаємо, у серпні цього року російські окупанти у Куп’янському районі на Харківщині скинули на житлові будинки авіабомби, а коли на місце приїхали рятувальники і поліція - вдарили по людях касетними боєприпасами.

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