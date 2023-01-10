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Величезна вирва на подвір'ї, у квартирах повилітали вікна – наслідки обстрілу Херсона (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Величезна вирва на подвір'ї, у квартирах повилітали вікна – наслідки обстрілу Херсона (відео)

Фото: Юрій Соболевський

Вирва утворилась від російського снаряду, який розірвався просто у дворі багатоповерхівки.

Російські війська знову атакували Херсон у вівторок, 10 січня. За попередньою інформацією, окупанти застосували ракети С-300. 

В Херсонській ОВА показали наслідки сьогоднішньої атаки по місту.  

Так, на подвір'ї п'ятиповерхівки, куди влучила ракета, утворилася величезна вирва. 

У квартирах будинку внаслідок вибуху повилітали вікна. Одна з мешканок, розповіла, що у момент атаки вона була з дитиною, яка спала, у кімнаті. 

"Дякувати Богу, що воно не потрапило просто в наш будинок", - сказала вона. 

Обстріли Херсона та області

Протягом минулої доби окупанти 46 разів обстріляли Херсонську область з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок російських обстрілів загинули дві людини ще двоє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня важкості.

У Херсоні та на околицях 9 січня вибухи майже не стихали. Рятувальники ліквідовували наслідки прильотів, зокрема загасили 4 пожежі, які виникли внаслідок обстрілів.

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Дата публікації
Перегляди
149
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