Величезні ставки у війні: генерал Польщі попередив про наслідки у разі втрати України

Війна в Україні – це боротьба за безпеку Польщі, східного флангу та всього НАТО. Зараз росіяни затягують час, тому партнерам та союзникам України необхідно використати його максимально ефективно для допомоги Києву. Якщо ж цього не зробити, ситуація буде значно гіршою.

Про це заявив начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак в інтерв'ю польським ЗМІ.

"Якщо ми втратимо Україну у стратегічному, політичному, військовому чи цивілізаційному плані, це незабаром вплине на Білорусь. Ми підштовхнемо її ще далі в обійми Москви. І тоді, з погляду поляків, буде зовсім погано. Війна в Україні – це боротьба за значно вищі ставки – за безпеку Республіки Польща, східного флангу та всього НАТО. Китайці також уважно стежать за санкціями і можливостями, які дає їм ця війна щодо енергетики чи технологій", - висловився він.

За його словами, Росія, попри санкції, все ще має гроші продовжувати війну проти України. Він вказав на те, що "сьогодні битва йде про про те, хто швидше втрачає ресурси" Москва або Київ.

"Росія, як і раніше, велика і сильна. Наполеон одного разу сказав, що для ведення війни потрібні лише три речі: гроші, гроші та гроші. Перед війною у росіян було 600 мільярдів доларів резервів, 300 мільярдів доларів було заморожено міжнародними фінансовими центрами. Отже, несучи витрати, що не перевищують 100 мільярдів доларів на рік, грошей на два роки ще вистачає. Цей основний фактор ведення війни зберігається", - пояснив генерал Раймунд Анджейчак

Крім того, начальник Генерального штабу ЗС Польщі зауважив, що РФ здатна генерувати значні людські ресурси і у них зовсім інші стандарти.

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"Це потужна країна із населенням понад 140 мільйонів людей.. Не може бути й мови про соціальне невдоволення і про те, що резервісти не з'являться. Якщо Путін так вирішить, то мобілізація відбудеться", – оцінив генерал Анджейчак.

Що стосується військової техніки, то, за його словами, у росіян величезні склади. Анджейчак вказує, що вони не настільки сучасні, але зброя чи боєприпаси є.

При цьому він наголосив, що "у військовому відношенні Україна — це потужне керівництво та велике ставлення всієї нації".

"Воюють не лише солдати. Абсолютно всі б'ються. Немає жодних ознак відсутності волі до боротьби чи бажання сісти за стіл переговорів. Потрібно чесно сказати, що вони тягнуть нам час. Якщо ми не використовуємо цей час належним чином, якщо ми не допоможемо їм перемогти, якщо ми не наростимо їхній потенціал, ситуація буде значно гіршою. Попереду ще багато роботи і треба поспішати", - підсумував генерал Анджейчак.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав країни надати допомогу Києву для подолання російської агресії. За його словами, це не початок COVID-19, коли всі шукали вакцину.

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