Величезні втрати окупантів під Авдіївкою: Штупун про невдачі росіян на цьому напрямку

Протягом майже двох місяців активних намагань оточити Авдіївку російські окупанти втратили понад 15 тисяч своїх військових.

Про це в ефірі “Громадського радіо” розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Протягом доби російські окупанти провели 34 атаки на Авдіївському напрямку.

“Там тривають жорсткі бої, не можна сказати, що там щось захоплено. Окупанти трошки просуваються, потім ми їх відсуваємо; йдуть контактні бої”, — сказав Штупун.

Він наголосив на величезних втратах росіян у живій силі. За його даними, за останні місяці, протягом яких окупанти намагаються оточити Авдіївку, їхні втрати “точно перевищили 15 тисяч”.

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“Мабуть, вже наближаються до 20 тисяч. Це загальні втрати: і мертві, і поранені… За три дні буде два місяці, як ворог активно намагається захопити Авдіївку. За цей час росіяни втратили вісім літаків Су-25, понад 600 одиниць техніки (цифра, звісно. приблизна), та понад 15 тисяч осіб; може, навіть і більше”, — повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ контратакували на півночі від Авдіївського коксохімічного заводу та змусили відступити російських загарбників.

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