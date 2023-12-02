"Величезні втрати вплинули на тактику росіян": експерт про бої за Авдіївку

У ЗСУ є план, який допомагає протистояти загарбникам.

Росія продовжує свій наступ на Авдіївку, попри значні втрати у важких боях. Водночас Сили оборону мають план із протидії агресору, який вдається реалізовувати ціною важких зусиль.

Про це 24 Каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

З його слів, оборонна операція України в Авдіївці сковує значні сили агресора та сприяє їхньому знищенню.

"Попри незначні тактичні здобутки ворога, про його наближення до повного захоплення Авдіївки не йдеться. Хоча такі ризики, як і раніше, присутні. Водночас, перебуваючи в обороні, українські військові у величезних кількостях знищують сили й засоби агресора. Це дуже важливо, адже саме знищення російських ресурсів дає змогу Україні продовжувати боротьбу. Великі втрати окупантів вплинули й на тактику агресора, який замість великих скупчень важкої техніки зараз діє малими штурмовими групами. Також велика концентрація російських підрозділів на Донеччині дозволяє Силам оборони проводити операції на лівому березі Херсонщини", - зазначив він.

Раніше аналітики повідомили, що керівництво Росії бреше про те, що окупанти перебувають в "активній обороні" біля Авдіївки. У Міноборони РФ хочуть приховати відсутність прогресу в наступі.

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