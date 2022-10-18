"Величезний пакет на підході": Німеччина передасть військову техніку Україні до кінця року

До кінця 2022 року Україна отримає гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ та антидронні системи.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Про це вона сказала під час Берлінського зовнішньополітичного форуму.

"Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом – величезний пакет, який на підході", – говорить Ламбрехт.

За її словами, все, що необхідно Україні, обговорюється з українським колегою Олексієм Резніковим. Востаннє вони спілкувалися сьогодні, 18 жовтня, та обговорили питання пришвидшення постачання усіх систем ППО IRIS-T.

За оцінкою Ламбрехт, Україна найбільше потребує засобів ППО, а також артилерії.

Вона запевнила, що Німеччина не ставить собі "червоних ліній" у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готова надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників.

"Важливо, щоб завжди разом із партнерами, завжди із союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це – та сама червона лінія", – підкреслила вона.

Ламбрехт також зачепила питання надання Україні танків. Вона сказала, що Німеччина могла б надати Україні танки, однак досі танків західного зразка не надав ніхто.

Ламбрехт назвала себе "прагматичним" політиком і заявила, що більш ефективним на даному етапі було забезпечити ЗСУ 100 танками радянських зразків, які передали інші країни в обмін на сучасну німецьку техніку.

"Це швидка підтримка – прагматичний підхід", – вважає вона.

Що відомо про військову допомогу від Німеччини

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T.

Вже 11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T. Він додав, що американські ЗРК середньої дальності NASAMS "вже їдуть".

ЗРК IRIS-T має дуже потужні характеристики, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. Комплекс має хороші радар та ракети.