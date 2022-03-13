"Велика" армія Путіна перетворюється на дезертирів: окупанти бояться, що їм не заплатять за війну в Україні - СБУ

"Велика" армія Путіна перетворюється на дезертирів: окупанти бояться, що їм не заплатять за війну в Україні - СБУ

Деякі російські вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати.

Російських окупантів хвилює лише те, чи за вбивства українців вони отримають 2 тис. дол. Через сумніви у виплатах окупанти стають дезертирами.

Про це повідомляє СБУ.

"Страшно не те, що нас вбивають, а те, що кидают на гроші" – говорить окупант з РФ. У цій фразі – весь цинізм російських загарбників. Їм все одно, що вони вбивають українських дітей, цілі родини та бомблять пологові будинки. Байдуже, що гинуть десятки тисяч їхніх власних солдатів. Російського окупанта турбує лише одне: що за вбивство українців він не отримує свої 2 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні СБУ.

Через це "велика армія" Путіна потрохи перетворюється на армію дезертирів.

"Деякі вояки тікають, навіть не дочекавшись обіцяної щомісячної зарплати. Бо розуміють: життя дорожче. А кому з окупантів все ж таки важливіші гроші, у нас є гарна новина: українці забезпечать їм безкоштовне відправлення додому… у мішках для трупів", - наголосили у СБУ.

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