"Велика битва за схід почалась": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

"Велика битва за схід почалась": Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині

На Луганщині бої тривають в Рубіжному, Попасній та Кремінній.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що "велика битва за схід України почалась".

Про це він повідомив у Телеграмі.

Українська сторона фіксує збільшення обстрілів з різних видів озброєння. В небі Луганщини "працює" шість ворожих літаків. Як наслідок — руйнування житлових кварталів.

Наразі бої тривають в Рубіжному, Попасній та Кремінній. Населення не може покидати бомбосховища. Гайдай вважає, що окупанти хочуть відзвітувати перед Путіним про взяття Донбасу до Великодня.

Гуманітарна ситуація

Гуманітарна ситуація в регіоні — надважка. Понад 200 населених пунктів області знеструмлено.

"На тимчасово окупованій території світла немає взагалі. Окупанти перебили високовольтну лінію. І тут ми безсилі, ми не можемо допомогти своїм людям! Жителі не можуть зателефонувати родичам. Орки зробили це умисно чи через свою тупість? Обидва варіанти можуть бути. Але страждають наші мешканці української Луганщини. Росіянам байдуже на людей, вони тримають заручників і знущаються", — зазначив Гайдай.

Евакуація

За словами голови ОВА, через обстріли вкрай важко евакуйовувати людей. Проте чимало місцевих не хочуть виїжджати.

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"З Сєвєродонецька сьогодні поїхав порожній автобус. З Сєвєродонецька, з якого ще можна виїхати більш-менш безпечно. Це зневага до людей, які ризикують заради вас. 20 тисяч сєвєродончан досі в місті. В мене завалені особисті повідомлення проханнями про їжу та ліки. Не про евакуацію. Тобто, Ви збираєтеся "пересидіти"?! Не доводьте до того, коли будете писати – "Вивезіть нас", а ми вже не зможем", — закликає Гайдай.

Спротив в окупації

Голова ОВА розповів, що на тимчасово захоплених територіях є школа, яка всупереч погрозам росіян навчає дітей, як і завжди – українською мовою і за українською програмою. "Дистанційка" зранку починається з гімну України.

"Рускій режим" – це гніт. Ніхто "асвабадітєлєй" не чекав, як би їхня пропаганда не знімала "кіно", — підсумував він.

Раніше Гайдай пояснив, чому українські війська відійшли від Кремінної.

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