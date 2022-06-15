Велика Британія може надати Україні потужну додаткову зброю, крім обіцяної – Бен Уоллес

Лондон розглядає можливість відправки додаткової зброї, зокрема протикорабельних ракет Harpoon.

Велика Британія розглядає можливість відправки в Україну додаткових протикорабельних ракет, крім уже обіцяної зброї.

Про це 15 червня повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, якого цитує Reuters.

Уоллес заявив, що поставка реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), яку Британія пообіцяла Україні, буде "неминучою". За його словами, Лондон розглядає можливість відправки додаткової зброї, зокрема протикорабельних ракет Harpoon.

Також читайте Вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України: міністр оборони США заявив про загрозу для Європи

Британський міністр зазначив, що навчання українських військовослужбовців є таким же важливим, як і відправка зброї, тому в плані навчання необхідно зробити більше.

"Українські війська на сході країни... Деякі з них перебувають на цьому фронті 90 днів, вони виснажені, їх часто, в артилерійському плані, переважають у дуже високому співвідношенні. Важливо допомогти Україні з її здатністю замінити людей на передовій", – сказав Воллес.

Нагадаємо, американський лідер зазначив, що він розмовляв з українським президентом Володимиром Зеленським та поінформував його про надання нової військової допомоги ЗСУ.

У російського війська є переваги і без зброї нам важко давати відсіч - Маляр

Читайте також: