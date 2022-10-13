Велика Британія надасть Україні ракети для зенітно-ракетних комплексів NASAMS - Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони. Вони можуть збивати крилаті ракети, які запускає агресорка Росія.

Про це британський міністр заявив напередодні засідання НАТО в Брюсселі, пише Reuters.

За словами керівника британського Міноборони, така допомога українській армії - реакція британців на масовані обстріли українських міст, які Кремль завдав цього тижня.

"Останні невиборкові удари Росії по цивільній інфраструктурі в Україні вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Отже, сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет AMRAAM до України", - сказав міністр оборони Сполученого Королівства.

Ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM можуть використовуватися і системами протиповітряної оборони NASAMS. Британці також передадуть сотні ракет для ППО інших типів, додаткові безпілотники та 18 гаубиць.

Підтримка Великої Британії

Від початку повномаштабного вторгнення РФ до України Лондон заявив про підтримку українського народу. Тодішній прем'єр Борис Джонсон різко засудив дії диктатора Володимира Путіна. Вже на початку квітня він прибув з візитом до Києва. Після відставки Джонсон отримав нову посаду і співпрацюватиме з Україною.

Британія допомагає з озброєнням і вводить санкції проти агресора. Нова британська прем'єрка Ліз Трасс також висловлює беззаперечну підтримку. За її словами, "Україна може перемогти, Україна має перемогти і Україна переможе" у визвольній війні.

Після псевдореферендуму РФ на тимасово окупованих територіях України міністр закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі заявив, що його країна до останнього підтримуватиме українців, а анексію Лондон не визнає.

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