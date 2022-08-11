Велика Британія надішле Україні нові системи залпового вогню, які схожі на HIMARS

Уоллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню, які надсилає до України. Наразі країна вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на британського міністра оборони Бена Уоллеса.

Так, зокрема він підтвердив, що тепер Британія відправить Україні ще три РСЗВ, а також "значну" кількість ракет, які вони запускають. За словами Уоллеса, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Більше того очільник британського Міноборони наголосив, що Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав Уоллес.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 169-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: