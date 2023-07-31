Велика Британія не визнала "вагнерівців" терористами: як на це вплинув Пригожин та Путін

Велика Британія відклала внесення ПВК “Вагнер” до чорного списку терористичних організацій через заколот Пригожина.

Про це пише видання The Times.

Як зазначається, на внесення ПВК до переліку терористичних організацій також вплинули заяви російського диктатора Путіна.

Юридична основа для внесення ПВК до списку спочатку була ускладнена, оскільки група діяла як "воєнізоване формування". Однак після того, як Пригожина “помилував” Путін ситуація загострилася ще більше.

Путін 27 червня заявив, що РФ повністю забезпечувала утримання ПВК "Вагнер", при тому, що раніше влада неодноразово заперечувала причетність до фінансування угруповання. За рік на терористів було виділено 86 млрд рублів, ще 110 млрд - на страхові виплати.

"При цьому власник ПВК "Вагнер" - компанія "Конкорд" - через військторг, при всьому тому, що сам зміст "Вагнера" був на плечах держави, за рік отримав, заробив від держави, постачаючи продукти харчування та надаючи послуги з харчування в армії, 80 млрд рублів", - сказав Путін.

На думку урядових джерел The Times, внесення компанії в чорний список було б рівносильним забороні діяльності одного з агентств російського уряду, що було б "вкрай незвичайним і пов'язаним з низкою дипломатичних і юридичних труднощів".

Водночас уряд Великої Британії і надалі шукають можливості для внесення “вагнерівців” до списку терористів.

Нагадаємо, що Путін може наважитися відкрити другий фронт біля країн НАТО.

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