Велика Британія переслідує людей, які приховують фінанси Путіна: деталі про нові санкції

Велика Британія запровадила нові санкції, які б'ють по родичах президента РФ Володимира Путіна. Під санкції потрапила і олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яку вважають коханкою та матір'ю кількох дітей Путіна.

Довгий час Захід боявся впроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої, тому що вважав, що це може розізлити Путіна. Фактично Велика Британія переслідує людей, які приховують фінанси Путіна.

Про це пише видання The Guardian.

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Згідно з заявою зовнішньополітичного відомства Великої Британії, офіційно в активах російського диктатора є лише невелика квартира та два старих автомобілі, тоді як його розкішний спосіб життя з яхтами та маєтками очевидний. Таким чином, уряд Великої Британії вирішив скерувати новий пакет санкцій проти родичів і соратників Путіна, включаючи його друзів дитинства та сім’ю, колишню дружину Людмилу Очеретну та ймовірну коханку Аліну Кабаєву. У санкційний список, окрім Кабаєвої, яка від 2014 року очолює Національну медіагрупу, що володіє практично усіма державними ЗМІ в Росії, потрапила її бабуся Анна Зацепіліна, яку Британія називає бізнес-партнеркою друга Путіна Геннадія Тимченка, який під санкціями ще від 22 лютого.

Інші члени сім'ї, проти яких запроваджено санкції:

Ігор Путін, бізнесмен і двоюрідний брат президента;

Михайло Путін, інший бізнесмен, який, як вважають, пов'язаний з президентом;

Роман Путін, який є сином Ігоря Путіна і керує консалтинговою фірмою;

Михайло Шеломов, власник бізнесу і двоюрідний брат Путіна.

“Ми викриваємо та націлюємось на тіньову мережу, яка підтримує розкішний спосіб життя Путіна і посилює тиск на його найближче оточення. Ми продовжуватимемо вводити санкції проти всіх тих, хто допомагає і підтримує агресію Путіна, доки Україна не переможе”, – заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Ліз Трасс каже, що це санкції проти путінського "гаманця", тобто сім'ї та друзів - "тих, кого він нагороджує державними посадами та багатством в обмін на їхню нескінченну лояльність".

Фото: Associated Press

Фото: Кабаєва з покійним Кобзоном у Держдумі

Згідно з даними міністерства закордонних справ, уряд Великої Британії ввів санкції проти понад 1000 фізичних і 100 юридичних осіб після російського вторгнення до України.

Окрім родичів президента РФ, у новий санкційний список потрапило п'ятеро інших бізнесменів із найближчого оточення Путіна.

А саме Віктор Хмарін, російський юрист, який є другом і родичем Путіна, Володимир Колбін, гендиректор "Морського порту Геленджик", який є сином друга дитинства та партнера Путіна.

Найбільш потужні заходи наразі спрямовані на заможних росіян, пов’язаних із Великою Британією, зокрема Романа Абрамовича, власника футбольного клубу "Челсі". Відповідно до санкційних обмежень, запроваджених у березні, Абрамовичу та шістьом іншим багатим росіянам заморозили британські активи.

Нагадаємо, це вже не перші західні санкції проти родичів Путіна. 6 квітня мінфін США ввів обмеження проти Катерини Тихонової та Марії Воронцової, яких ЗМІ називають доньками Путіна від шлюбу з Людмилою Очеретною, яка потрапила під британські санкції.

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