Велика Британія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети Brimstone 2 в рамках військової допомоги у протистоянні російським агресорам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

У повідомленні вказується, що відправлені в Україну боєприпаси відіграли вирішальну роль у стримуванні російського наступу.

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"У рамках пакету допомоги Велика Британія надала Збройним Силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні російського наступу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що він "відкритий" до ідеї про постачання Україні систем зброї більшої дальності, якщо Росія продовжить атакувати міста та цивільну інфраструктуру України.

Крім того, ми раніше інформували, що Велика Британія підготувала 10 українських екіпажів для бойових гелікоптерів Sea King.Незабаром авіація ЗСУ вперше поповниться західною технікою.

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