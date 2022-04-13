Велика Британія розширила список санкцій щодо громадян Росії: кого вони торкнулися

Велика Британія розширила список санкцій щодо громадян Росії: кого вони торкнулися

Окрім інших, під санкції потрапили Медведчук та дружина Сергія Лаврова.

Велика Британія розширила список санкцій щодо громадян Росії. До нього потрапили 206 бізнесменів, політиків та членів їхніх сімей.

Про це йдеться у відповідному документі.

У список санкцій, крім того, потрапили: найбільший акціонер компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов, власник АФК "Система" Володимир Євтушенко, а також колишній головних бенефіціарів УГМК і "Кузбассрозрезвугілля"

Крім того, під санкції потрапили:

Фархад Ахмедов, Володимир Богданов, Муса Бажаєв, Ігор Кесаєв, Саїд Керімов, Григорій Березкін, Євген Зубицький, Олександр Шульгін, Павло Єзубов.

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Цікаво, що у списку санкцій тепер значиться і колишній глава “Російської залізниці” Володимир Якунін, помічник президента Андрій Фурсенко, народний депутат України Віктор Медведчук, а також дружина Сергія Лаврова Марія.

Нагадаємо, що в Великій Британії введуть обмеження на імпорт сталі та заліза з Росії.

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