Велика Британія, США та Канада пообіцяли надати Україні важку зброю

Лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

Про це лідери трьох держав оголосили за підсумками відеоконференції західних союзників 19 квітня, яка анонсувалася раніше.

Так, президент США Джо Байден ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи планує його державанадати Україні більше артилерійської зброї, пише CNN.

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Позитивну відповідь дав і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу в Палаті громад.

Щодо прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, то він у розмові з журналістами заявив, що держава надасть України важку артилерію та пообіцяв повідомити подробиці в найближчі дні.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеодзвінка сказав, що підтримує ідею озброювати Україну. Проте, за його словами, запасів зброї в Берліна майже не залишилось, тому він сприятиме укладанню Україною угод із виробниками озброєння, передусім протитанкового та протиповітряного.

Нагадаємо, канцлер ФРН також заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України та закликав президента РФ Володимира Путіна негайно припинити обстріли країни та вивести війська.

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