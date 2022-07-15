Велика Британія викликає посла Росії через загибель свого громадянина у полоні окупантів

У МЗС Великої Британії поклали відповідальність за смерть британського громадянина на окупованій території України на Російську Федерацію.

У п’ятницю, 15 липня, до Міністерства закордонних справ Великої Британії викликали посла Росії Андрія Келіна, щоб висловити глибоку стурбованість повідомленнями про смерть 45-річного британського громадянина Пола Урі в полоні на окупованій території України.

Про це йдеться у пресрелізі на офіційній сторінці британського уряду.

У повідомленні цитують міністерку закордонних справ Ліз Трасс, яка нагадала, що Пол Урі був схоплений під час виконання гуманітарної роботи, коли він намагався допомогти українському народу захиститися від неспровокованого російського вторгнення.

“Російський уряд та його ставленики продовжують чинити звірства. Винні будуть притягнуті до відповідальності”, - сказала Ліз Трасс.

Заступнику міністра закордонних справ Тіму Барроу було доручено викликати російського посла, щоб закликати Росію прояснити статус загиблого Пола Урі.

“Сполучене Королівство покладає на Російську Федерацію відповідальність за безпеку та благополуччя цивільного населення на непідконтрольних Уряду територіях України, включно з так званими Донецькою та Луганською “Народними Республіками”, які Сполучене Королівство не визнає незалежними державами”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у боях за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий Джордан Гетлі, який приєднався до лав ЗСУ у березні.

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