Велика Британія запроваджує нові санкції проти Путіна та Лукашенка на 1,7 мільярда: подробиці

Велика Британія запроваджує нові санкції проти Путіна та Лукашенка на 1,7 мільярда: подробиці

Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, спрямований на торгівлю на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Зокрема, нові санкції проти російського та білоруського режимів націлені на товари. Заборона на експорт вартістю понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів спрямована на промисловий сектор Росії та важке машинобудування.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

"Сьогодні Велика Британія оголошує про новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, спрямований на торгівлю на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, що має на меті ще більше послабити військову машину Путіна", - йдеться у повідомленні.

В уряді Великої Британії додали: "Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які підпали під повні або часткові імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів".

Санкції, оголошені міністром міжнародної торгівлі та канцлером казначейства, включають імпортні мита та заборони на експорт, зокрема платини та паладію.

Росія є однією з провідних країн-виробників платини та паладію та сильно залежить від Великої Британії щодо експорту платини та паладієвої продукції.

Водночас заплановані заборони на експорт мають намір вразити товари на суму понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів у секторах російської економіки, які найбільше залежать від британських товарів, націлені на ключові матеріали, такі як хімікати, пластмаси, гума та обладнання.

"Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити цілям Путіна в Україні та підірвати його незаконне вторгнення, яке спричинило варварські дії проти українського народу. Цей далекосяжний пакет санкцій завдасть подальшої шкоди російській військовій машині. Це частина ширших скоординованих зусиль багатьох країн у всьому світі, які нажахані поведінкою Росії і сповнені рішучості застосувати нашу економічну міць, щоб переконати Путіна змінити курс", - сказала державна секретарка з питань міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревельян.

Канцлер казначейства Ріші Сунак додав: "Незаконне вторгнення Путіна в Україну спричиняє величезні страждання. Його варварську війну необхідно припинити".

Це третя хвиля торгових санкцій, оголошених урядом Великої Британії, і, за винятком золота та енергоносіїв, частка імпорту товарів з Росії, на яку націлені обмеження, перевищить 96 відсотків, при цьому понад 60 відсотків експорту товарів до РФ під повним або частковим обмеженням.

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