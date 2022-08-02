Велика евакуація: до Кропивницького евакуювали людей зі сходу країни, які весь час пробули під обстрілами

Перший спеціальний потяг з Покровська прибув у Кропивницький. У ньому ті, хто жив під постійними обстрілами, без води, електрики, а часто - і без їжі , і попри це до останнього відмовлявся полишати домівки.

Спеціальний потяг з Покровська прибуває на перший перон. Час стоянки не обмежений: більшість пасажирів виснажені або ж поранені. Вздовж перону вишикувались швидкі, йдеться в ТСН.

У багатьох пасажирів немає навіть особистих речей. Натомість рятують найдорожче – чотирилапих друзів. Одна пані на ношах з Авдіївки очей не зводить зі свого собаки. «Ми вдвох живемо. Лаккі. Ми її підібрали маленькою», каже вона.

Песик хутко заскакує до швидкої і з дозволу медиків супроводжує жінку до лікарні.

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Рудий кіт на прізвисько Злюк наче обіймає свою господарку. Раніше дуже норовливий, після останніх пекельних місяців під обстрілами став слухняний та лагідний. Поряд на милицях поранений господар. «У магазин йшов, як обстріл почався, тоді поранило», - розповідає чоловік.

Разом із медиками на вокзалі чергують психологи, до них вишикувалась черга. Переселенці налякані, багато хто втратив рідних людей. «Страх, паніка – вони присутні. У кожного різна реакція на надзвичайні ситуації в таких умовах, в умовах війни», - розповідає психолог.

Нині психологині заспокоюють двох п’ятирічних двійнят. Сім’я під обстрілами ледь виїхала з-під Бахмута, радіють одному – що вижили. «Сиділи вже до останнього. Поки не заїхала техніка до селища. І почало вже дуже голосно бити, боялися з дітьми. У підвалах із ними теж не дуже посидиш і вирішили виїжджати. Їхали в нікуди. Я в шоці, що так все добре ставляться, всі готові допомогти, не чекала такого, правда», - кажуть переселенці.

Цей потяг з Покровська до Кропивницького - перший. Але віднині такі залізничні рейси стануть регулярними. Загалом вивезти з небезпечного регіону треба понад двісті тисяч людей, твердить віце-прем’рка Ірина Верещук. «Нам треба переконати людей, що тут чекають і все зроблять для того, щоб їм було комфортно і вони могли перезимувати. Це найголовніше. Там не буде ані тепла, ані світла», - каже вона.

Сьогоднішніх пасажирів доправили швидкими до лікарні та автобусами до спеціально обладнаного гуртожитку. Місцева влада запевняє, що місця тут ще вистачить багатьом. Безкоштовна евакуація з прифронтової зони триватиме протягом усього серпня. У Кропивницькому усіх евакуйованих обіцяють забезпечити безкоштовним житлом. Для цього готують лікарні, гуртожитки, санаторії та готелі.

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