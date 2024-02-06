"Велика мобілізація" в РФ і загроза нападу на країни Балтії: в The Telegraph оцінили сили Кремля

За словами аналітиків, щоб мати шанс протистояти об’єднаному ЄС і Британії, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили.

Російський диктатор Путін може мобілізувати 200 тис солдатів після президентських "виборів" в РФ і піти у новий наступ проти України навесні 2024 року, а також вчинити агресію проти країн Балтії.

Наскільки реалістичним є такий сценарій та чи готові до глобального конфлікту Росія і НАТО, йдеться у статті The Telegraph.

Автор статті зауважує, що пересічному жителю Західної Європи чи США розмови про те, що Росія становить загрозу для Заходу, можуть здатися несерйозними.

"Російська економіка досить мала, лише близько 85 відсотків від італійської. Її населення становить близько 140 мільйонів: менше, ніж населення Німеччини та Франції разом узятих. Вона не змогла перемогти Україну – країну, яка на момент вторгнення Росії була 53-ю за величиною економікою світу, поступаючись Нової Зеландії та Перу. Навіть якщо майбутні Сполучені Штати втратять будь-який інтерес до захисту Європи, чи варто нам справді боятися, що Росія може перемогти об’єднані сили ЄС і досягти Британії", – йдеться у матеріалі.

Важливі цифри

Автор зауважує, що розмір ВВП не завжди означає більшу потужним у військовому відношенні, проте цей фактор є важливим.

"Розглянемо дві протилежні країни. Одна має більше населення; інша має вищий ВВП. Щоб створити відповідну армію з точки зору особового складу та обладнання, країна з більшим населенням повинна виділяти лише менший відсоток свого населення на військову службу, але виділяти більшу частку свого ВВП", – пише The Telegraph.

Тобто якщо у вас на 10 відсотків менше військ, ваші війська мають бути більш ніж на 21 відсоток ефективнішими, щоб виграти війну на виснаження.

Частка населення, яку різні країни можуть мобілізувати для боротьби, може відрізнятися. Авторитарна держава, така як РФ, звісно може призвати більшу частину свого населення до бойових дій.

Проте автор звертає увагу на так званий "моральний недолік" – війська авторитарної країни можуть стати нездатними або не бажати воювати, ніж це було б у випадку сил, які воюють за те, що вони вважають більш благородною метою.

З іншого боку, є ті, хто стверджує, що деякі демократичні ліберальні країни стали настільки декадентськими, що не вважають захист країни достатньо благородною справою, щоб за неї боротися і помирати.

Чи витримає російська економіка глобальну війну

За словами аналітиків, щоб мати шанс протистояти об’єднаному ЄС і Британії, Росії потрібно буде подвоїти або потроїти свої поточні військові сили, або приблизно подвоїти або потроїти свої військові витрати відносно ВВП.

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Водночас російська економіка продовжує перебувати під санкціями Заходу. Лише нафтове ембарго коштує їй сотні мільярдів доларів. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призвело б до банкрутства за кілька років.

"Росія може позирувати, і вона може погрожувати або навіть вторгнутися до своїх малих, бідних сусідів. Але математика говорить, що коли справа доходить до загрози ЄС, не кажучи вже про Британію... Росії просто не вистачає економічних ресурсів, щоб створити серйозну середньострокову перспективу загрозу взагалі", – впевнені у The Telegraph.

Нагадаємо, у Bloomberg написали, як країни Балтії готуються до війни з РФ.

Раніше у виданні The Telegraph назвали ознаки того, що світ йде назустріч Третій світовій.

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