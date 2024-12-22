"Велика Новосілка продовжує сипатися": журналіст про загрозливу ситуацію на межі Донеччини і Запоріжжя

За словами журналіста, ворог намагається вийти на гуляйпільську трасу. І у разі успіху це завершить оперативне оточення гарнізону Великої Новосілки.

Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині вкрай складна – селище на межі оточення росіянами. Військовий журналіст Богдан Мирошников стверджує, що Велика Новосілка "продовжує сипатися".

Про це він написав у Telegram.

За його словами, на півночі від містечка події розгортаються таким чином, що там були перерізані всі комунікації з "великою землею".

В районі села Нескучного, розташованого на південь від Великої Новосілки, ворог намагається вийти на гуляйпільську трасу. У разі успіху це завершить оперативне оточення гарнізону Великої Новосілки.

Нагадаємо, що Велика Новосілка Донецької області розташована поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями.

Раніше начальник відділення комунікацій 48-ї окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко попереджав, що у разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

Також зазначалося, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області.

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