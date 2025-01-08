"Велика Новосілка в напівоточенні": ворог готується до штурму важливого населеного пункту

Джерела з фронту повідомили, що ворог тисне на селище з усіх боків.

Російські окупаційні війська вже кілька місяців просуваються під Великою Новосілкою у Волноваському районі Донецької області та намагаються її оточити. Зараз окупанти вже готуються штурмувати селище.

Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело з-поміж командирів на цьому напрямку фронту.

"Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують "вломитися" у населений пункт з півдня та південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожове та Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне та Времівку, які наразі перебувають під контролем української армії", – пояснює видання.

Ситуація на фронті біля Великої Новосілки. Карта бойових дій на 8 січня / Фото: Deepstatemap

За словами співрозмовників журналістів, ворог також активно тисне на Велику Новосілку зі сходу, з боку вже захоплених сіл Шахтарське та Золота Нива.

"Загалом умови для оборони надзвичайно складні, адже з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні", – йдеться у матеріалі.

Відстань між крайніми точками українських позицій на півночі на південному заході, тобто ширина проходу, через який відбувається логістика людей, боєприпасів та харчів до Великої Новосілки, становить близько 7 км.

"Логістика ускладнена, заїхати у населений пункт на техніці вже неможливо", – зауважили журналісти.

Нагадаємо, Генштаб назвав два найгарячіші напрямки на фронті. Російські окупанти найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках. Противник застосовує всі наявні сили й засоби для досягнення своїх цілей. Сили оборони діють професійно та ефективно, завдають ворогові вагомих втрат.

Читайте також: