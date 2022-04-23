Велика помилка, що НАТО не знайшло часу прийняти Україну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав великою помилкою те, що НАТО за усі роки не знайшло місця, часу і можливості прийняти Україну до Альянсу.

Він зазначив, що зараз усі бачать, що Україна лише б зміцнила Альянс. Про це глава держави повідомив під час пресконференції 23 квітня.

"Всі бачать, що це була висока вірогідність саме непочатку війни з Російською Федерацією. Я так вважаю і моя думка не змінилася від початку мого президентства. Я про це говорив і з генеральним секретарем, і з керівництвом великих європейських держав, які впливають на членство тієї чи іншої держави, як в НАТО, так і в ЄС. Тому я вважаю, що це стратегічна помилка Альянсу щодо відношення до України", – заявив Зеленський.

Президент додав, що ніхто не розраховував на міцність України та на те, країна вистоїть більше трьох днів. Також він пригадав, як деякі лідери держав НАТО та європейських держав навіть не хотіли запроваджувати санкційну політику.

"Говорили: "Який сенс впроваджувати санкції, якщо через три дні вони будуть окуповані". Тому, це помилковість на рівні відношення до України. Ми змогли своєю єдністю, міцністю, відсіччю Росії змінити відношення до нас країн Альянсу, європейських держав і багатьох інших", – зазначив він.

Крім того, Зеленський дуже хоче, щоб країни Азії змінили відношення до України.

"Чи я відчуваю, що вони змінили? Ні! Чи вони змінили? Думаю, народи точно. Народи цих держав прекрасно знають нас. Я відчуваю, що лідери цих країн наближаються до цього. Якщо раніше вони були дуже близькі історично до РФ, то зараз Україна похитнула ці відносини", – розповів політик.

Нагадаємо, Шольц пояснив, чому Німеччина не постачатиме Україні зброю. Канцлер Німеччини переконаний, що його країна повинна "мати можливість завжди захищати територію альянсу".

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 58-го дня війни

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