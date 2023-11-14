Велика проблема: Ігнат розповів, чим Росія атакуватиме Україну

Росія запускає виробництво ракет, однак є певні труднощі, тому окупанти робитимуть ставку на дрони-камікадзе.

Про це сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі 24 каналу.

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"Маємо довідку ГУР щодо крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет і бачимо, що не все так добре у Росії з виготовленням цих засобів повітряного нападу. Хоч вони й запускають виробництво, але цей процес не такий швидкий", - зазначив він.

Ігнат попередив, кількість безпілотників, якими Росія щодня обстрілює українські міста, можуть зрости, якщо матимуть відповідні компоненти.

"Вони можуть налагодити у себе виробництво певних деталей, але те, що скерує дрон на ціль, тобто блок управління, чіпи, мікросхеми, навіть двигуни – все це імпортного виробництва. Тому, можливо, росіяни зроблять більшу ставку саме на БпЛА", - підкреслив представник ПС.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада Росія атакувала Україну дронами та ракетами. У Повітряних силах повідомили, скільки цілей знищила ППО.

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