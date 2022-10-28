"Велика радість": Кадиров визнав значні втрати своїх "тік-токерів" під Херсоном

За його словами, внаслідок удару української артилерії загинуло 23 "кадирівці" та ще 58 було поранено.

Скандальний очільник Чечні Рамзан Кадиров визнав, що на початку поточного тижня у Херсонській області один із підпорядкованих йому підрозділів потрапив під артобстріл і зазнав значних втрат.

Про це він написав у Телеграм.

Дон-дон запевнив, що є остаточний список загиблих та постраждалих. За його словами, загинуло 23 "кадирівці" та ще 58 було поранено. Із них четверо отримали важкі травми. Їхньому життю нічого не загрожує.

Водночас Кадиров знову згадав про "джихад", який нібито ведуть його підрозділи в Україні.

"Так, у той день втрати з нашого боку були великі, але чеченці беруть участь у джихаді, борючись проти сил ібліса (диявола. – Ред.). І якщо судилося загинути у "священній війні", то це честь і велика радість для кожного справжнього мусульманина. Усі ми мріємо загинути на шляху Аллаха", – зазначив дон-дон.

Ліквідація кадирівських "тік-токерів"

Нагадаємо, що 25 жовтня українські військові накрили вогнем базу російських військових на лівому березі Херсонщини. Українська артилерія знищила до 30 окупантів. Ще понад сто ворожих військовослужбовців залишилися під завалами.

Пізніше у Мережі з'явилася інформація, що під обстріл потрапили саме "кадирівці".

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомляв, що близько 40 кадирівців відправилися до Кобзона, а 60 – тяжко поранені. За його словами, переправившись на лівий берег Дніпра із Херсона, кадирівські тік-токери почали робити селфі та виставляти в соцмережах, показуючи, як вони відпочивають. Це дало змогу ЗСУ визначити, де вони перебувають та завдати удару.

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив "кадирівцям" піти геть з України та боротися за незалежність Ічкерії.

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