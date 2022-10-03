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"Велика радість – ми втратили сина": батьки вбитого терориста Захарченка прокоментували "приєднання "ДНР" до РФ

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"Велика радість – ми втратили сина": батьки вбитого терориста Захарченка прокоментували "приєднання "ДНР" до РФ

Фото: скриншот з відео

Батьки ексватажка "ДНР" Захарченка кажуть, що втратили сина, але "здобули" батьківщину.

Батьки вбитого терориста так званої "ДНР" Олександра Захарченка під час коментаря журналісту з приводу "приєднання ДНР до Росії" заявили, що смерть їхнього сина – це "велика радість".  

Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Це велика радість зі сльозами на очах. Ми втратили свого сина, зате ми отримали свою "справжню Батьківщину", - заявили вони.

Нагадаємо, 30 вересня Путін підписав документи про “приєднання” українських окупованих росіянами територій до складу РФ. Нещодавно там були проведені псевдореферендуми, на яких, як очікувалося, намалювали переважну більшість голосів за входження до Росії.

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