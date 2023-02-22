"Велика шахова партія": у Польщі оцінили промову Байдена і розповіли, чим їх вразив президент США

Виступ американського президента Джо Байдена у Варшаві - є "великою шаховою партією, на яку можна дивитися по-різному".

Про це заявив колишній президент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса в ефірі TVN24.

"Було гарно, акуратно. Гарна промова, але це велика шахова партія, тому на неї можна дивитися по-різному", – оцінив Валенса промову Байдена.

Він також зазначив, що американський президент "нас вразив тим, що він поїхав до Києва, що було сміливим і небезпечним кроком".

"Я навіть мав сказати йому, щоб він поважав своє здоров’я, тому що він справді надзвичайно потрібний президент для наших часів. Йому належить зіграти велику роль", - сказав Валенса.

Також експрезидент Польщі Лех Валенса висловив думку, що повинен зробити Захід, щоб перемогти Росію, яка на чолі з Путіним розв'язала жорстоку війну проти України.

"Ми нарешті можемо мати справу з Росією. Методи боротьби? Проте я б запропонував включити радіостанції, щоб повідомлення пішло до Росії і пояснити їм, що вони (росіяни) теж помруть, коли їх візьмуть в армію, що у них погана система", – пояснив він.

Крім того, на його думку, "потрібно розбудити нації", "щоб вони почали боротися за своїх".

Як заявляв колишній посол США в Москві Джон Салліван, Путін не хоче переговорів, його мета усунення українського уряду і поневоленням українців. На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно переконати Путіна в його програші.

Нагадаємо, Джо Байден у Польщі заявив, що "Київ стоїть, і буде стояти". За його словами, "Україна ніколи не буде перемогою Росії". Байден запевнив, що "Росія заплатить ціну за свої злочини й ті, хто вчинив злочини, повинні бути покарані".

Байден також звернувся до поляків, нагадавши про мільйони біженців, яких Польща прийняла після початку російського вторгнення: "Подивіться один на одного і подумайте про те, що ви зробили. Ваша щедрість надзвичайна".

Американський президент також запевнив, що США стоятимуть з Україною до кінця.

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