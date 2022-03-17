"Велика війна на території Європи може відбутися, якщо програє Україна", - Данілов

Сьогодні Україна виборює свободу всієї Європи.

Стійкість України міряється духом нації. Сьогодні в країні є абсолютне розуміння ситуації, яка відбувається.

Про це 17 березня секретар РНБО Олексій Данілов сказав у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Те, що на сьогоднішній день зробив заяву президент Франції стосовно великої війни на території Європи - ми кажемо, що це може відбутися, якщо, не дай Боже, програє Україна. Тому ми закликаємо весь світ про допомогу. Допомогу нам зброєю, для того, щоб ми мали можливість захищати нашу країну, захищати Європу. Ми про це неодноразово казали", - зазначив він.

За словами Данілова, зараз Україна платить дуже велику ціну за цю свободу і виборює свободу не тільки свою.

"Ми виборюємо сьогодні свободу всій Європі. Я думаю, що вони найближчим часом зрозуміють цю ситуацію і ті рішення, які вони будуть приймати найближчим часом по допомозі, безпосередньо військовій допомозі - вони будуть дуже швидко прийняті і виконані", - наголосив він.

Данілов також нагадав, що тим часом деякі французькі компанії лишаються на російському ринку і продовжують заробляти там гроші.

"Це неприпустимі речі. Я вважаю, що треба називати речі своїми іменами - коли за ці гроші, які там французи заробляють, сплачують всі податки до російського бюджету, росіяни купують кулі, купують озброєння, купують снаряддя і вбивають мирних людей: дітей, жінок, літніх людей. Це просто неприпустимі речі в сучасному світі", - резюмував він.