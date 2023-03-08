"Велика війна в Європі": очільник ISW розповів, що буде в разі відмови Заходу від підтримки України

Кін попередив, що слабкість перед обличчям агресії призводить до ще більшої агресії.

Чим загрожує відмова Заходу підтримувати Україну – свою пояснення дав генерал США у відставці, очільник Інституту вивчення війни (ISW) Джек Кін.

Про це він розповів у інтерв'ю The Washington Post.

За оцінками Кіна, якщо США відмовляться від подальшої підтримки України у війні з Росією, вони втратять статус світового лідера.

Так, якщо лідер Китаю Сі Цзіньпін "побачить, що США вмивають руки і, що НАТО, яке спершу доклало зусиль для підтримки України, покаже їхню відсутність і теж відійде від справ, це підтвердить те, що він говорив останнє десятиліття, – що США – держава, яка стає дедалі слабшою".

На думку американського генерала, Китай у такому разі повністю замінить США на позиції світового лідера. Це викличе подальший "рознос" світової системи безпеки.

Водночас очільник ISW приємно здивований позицією Євросоюзу. Там заявили, що "це буде червоною лінією", якщо Китай почне підтримувати Росію, постачаючи їй зброю. За оцінками Кіна, спільні дії щодо протистояння Пекіну "значно зблизять США і Європу".

Генерал США у відставці також звернувся до політичних лідерів, які виступають за припинення підтримки України. Він попередив їх, що результатом стане "перемога Росії/Китаю, велика війна в Європі і в Тихому океані з військами США. А Іран стане більш агресивним зі своїми маріонетками".

Кін резюмував – історія доводить, що слабкість перед обличчям агресії призводить до ще більшої агресії.

Нагадаємо, наприкінці лютого видання Time у своїй статті написало, що задовільне завершення війни в Україні є досяжним за умови постійної та значної підтримки з боку Заходу. Однак аналітики не виключають, що ця підтримка в довгостроковій перспективі може зменшитись, адже єдність Заходу дрейфує.

У лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо держава зазнає поразки у війні через втрату підтримки з боку США, то "Росія прийде в держави НАТО". Окрім того, США втратять впливовість та свої лідерські позиції у світі.

Зеленський також наголошував, що якби Китай вступив у союз із Росією і підтримав агресію проти України, почалася б світова війна.

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