Велика загроза для західної техніки: чим небезпечні російські “Ланцети”

Українські військові стверджують, що дешеві російські безпілотники стали однією з головних проблем на полі бою.

Російські окупанти нарощують використання недорогих безпілотників “Ланцет”, які здатні знищувати військову техніку, що в багато разів перевищує їхню вартість, і від яких непросто захиститися.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на українських військових.

Безпілотники “Ланцет” дедалі частіше пошкоджують або знищують таку цінну для України техніку як танк Leopard 2 чи самохідна гаубиця Caesar, йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці з чотирьох різних артилерійських команд у розмові з Reuters назвали їх однією з головних загроз, з якими вони зіткнулися на полі бою. Дехто із солдатів говорить, що останніми місяцями їх використання зросло.

Помічник старшого наукового співробітника Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт відзначив, що Міністерство оборони Росії заохочує збільшення виробництва "Ланцетів” як дешевого способу вразити дорогоцінне західне обладнання, передане Україні для контрнаступу. Згідно з загальнодоступними російськими джерелами, такий дрон коштує приблизно 3 мільйони рублів (близько 35 тисяч доларів).

Для порівняння, аналітики оцінюють одну ракету С-300, яку використовує Росія, у щонайменше кілька сотень тисяч доларів. Танк Leopard 2 коштує кілька мільйонів доларів.

“Ланцет” несе відносно невелике вибухове навантаження — у межах від 1,5 до 5 кг. Однак, незважаючи на меншу потужність, ніж артилерійський снаряд, він здатний завдати значної шкоди. Окрім того, ці дрони управляються пілотом у режимі реального часу, що робить їх небезпечнішими.

За словами Бендетта, найновіша модель “Ланцет 3” може долати відстань до 50 км, завдяки чому він може вражати цілі глибоко за українськими лініями. Його здатність переслідувати свою ціль робить його загрозою для високоцінного обладнання, такого як танки, самохідні артилерійські установки та ракетні системи.

Однією з українських машин, які знаходяться під найбільшим ризиком, є БМ-21 “Град” - велика вантажівка радянських часів, яка може вистрілити до 40 ракет по великій території. Його вогнева міць робить його пріоритетною мішенню для таких безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, російський виробник дронів-камікадзе "Ланцет", які окупанти активно використовують у війні проти України, зокрема для знищення техніки, продовжує імпортувати західні комплектуючі.

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