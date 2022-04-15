Великдень в умовах війни: чи відбудуться освячення святкових кошиків та богослужіння у церквах

Великдень в умовах війни: чи відбудуться освячення святкових кошиків та богослужіння у церквах

Великодні богослужіння не будуть проводити у комендантську годину.

На Великдень церкви під час комендантської години будуть закриті. Освячення пасхальних кошиків проведуть, але з урахуванням комендантської години.

Про це повідомили поліція, Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Пояснення УПЦ

Зазначається, що до такого рішення дійшли, аби віряни та духовенство могли безпечно Великдень особливо в районах, наближених до районів, де точать активні бої через напад Росії.

"У зв’язку з цим дозволяється розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а ранком в неділю, після завершення комендантської години. В монастирях, які мають закриту територію і доступ до яких буде обмежений на час дії комендантської години, богослужіння звершуються відповідно до рішення керівництва монастиря, з урахуванням загальних норм", - сказано в повідомленні УПЦ.

У населених пунктах, де не спостерігається підвищена небезпека через обстріли РФ, місцева влада може внести зміни режиму комендантської години на Великодню ніч і ухвалити рішення щодо розкладу служб з дотриманням такого режиму.

Роз'яснення від УГКЦ

Аналогічну позицію щодо цьогорічного Великодня має і УГКЦ, де заявили, що проводитимуть великодні богослужіння з огляду на тривалість комендантської години.

"Комендантська година на те і є, щоб її дотримуватися. Я не можу сказати за всю Україну, але в Києві графік богослужінь складаємо з огляду на тривалість комендантської години", - повідомив речник УГКЦ Ігор Яців в коментарі "Українським новинам".

За його словами, питання щодо освячення пасок кожен єпископ вирішуватиме окремо, враховуючи ситуацію у своїй єпархії.

Що каже поліція

Поліція ж, своєю чергою, заявляє, що у пасхальну ніч посилено охоронятимуть храми та громадський порядок. Під час перебування в храмах необхідно мати із собою документи, які посвідчують особу, а на прохання охоронців правопорядку - пред’явити їх.

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Наприклад, на Волині особи, які перебуватимуть поза межами храмів та прилеглих до них територій, де проводитимуться обряди освячення, будуть перевірятись правоохоронцями. Так само зупинятимуться для перевірки транспортні засоби.

"Разом з тим, під час дії комендантської години, буде дозволено відвідання культових споруд для освячення великодніх кошиків. Будь-яке інше безпідставне перебування на вулицях та в громадських місцях вважатиметься порушенням комендантської години. Поліцейські посилено стежитимуть за безпекою та громадським порядком поблизу культових споруд, здійснюватимуть патрулювання вулиць, населених пунктів та автошляхів, аби не допустити правопорушень та оперативно реагувати на будь-які протиправні дії", - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

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