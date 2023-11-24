Велике “перезавантаження” Нацгвардії: Зеленський замінив 4 заступників командувача

24 листопада президент України Володимир Зеленський провів низку змін у складі командування Національної гвардії. Глава держави звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії та призначив нових.

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті президента України.

Зокрема, з посади першого заступника президент звільнив Володимира Кондратюка. Також з посади заступників звільнено Олександра Набока, Олега Сахона й Миколу Миколенка.

Натомість першим заступником командувача Нацгвардії став Вадим Гладков. Посаду заступників обійняли Олександр Білоус та Олексій Осипенко.

Що відомо про новопризначених заступників?

Олексій Осипенко був учасником АТО й ООС. У грудні 2022 року отримав звання Героя України. Також Осипенко є лицарем ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Олександр Білоус раніше очолював департамент логістики Головного управління Нацгвардії України.

Перший заступник командувача НГУ Вадим Гладков з 2023 року є командиром 3 бригади оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко.

Читайте також: