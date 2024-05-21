"Велике побоювання": комбат з 3-ї штурмової про фронт і розслаблених українців

Військовий наголосив, що ворог постійно робить роботу над помилками, проводить мобілізацію і вчиться на своїх і на наших помилках. А наші люди нічому не вчаться.

Стабілізація на фронті, зокрема під час наступу росіян на Харківщині, може справити хибне враження на цивільних українців, що так буде завжди. Таке розслаблення – неприпустиме.

Про це в ефірі телемарафону заявив командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук "Сліп".

"Ситуація та, яка є на фронті сьогодні, в мене викликає дуже велике побоювання. Оскільки сьогодні фронт відносно стабілізований і мені цей стан не подобається найбільше за все... Така відносна стабілізація викликає у людей певне враження того, що якщо стабілізували один раз, стабілізували другий раз, третій, п’ятий, десятий, то все буде добре. Але на превеликий жаль, люди живуть сьогоднішнім днем і не намагаються відчувати тенденції", – каже "Сліп".

Військовий наголосив, що ворог постійно робить роботу над помилками, проводить мобілізацію і вчиться на своїх і на наших помилках.

"А у нас, на превеликий жаль, люди нічому не вчаться… Питання головне в тому, що воювати все одно доведеться – якщо не всім, то більшості", – підсумував Дмитро Кухарчук.

Раніше журналісти британського журналу The Economist отримали план наступу росіян на Харківщині.

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