Великі порції борщу, бібліотека та басейн з рибою: представник ГУР розповів, чим український полон відрізняється від російського

Український військовий полон у переважній більшості випадків відрізняється від російської буквально усим. Україна чітко виконує міжнародне право, дотримується Женевської конвенції.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів журналісту Дмитру Гордону.

"У таборі, де перебувають російські військовополонені, регулярно бувають представники Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного хреста, правозахисники. У тому числі журналісти з усього світу. І бачать, що їдять, де сплять, як проводять дозвілля, які книги читають, який вигляд мають, в яких умовах утримуються окупанти, рашисти, злочинці, вбивці – ті, хто прийшли на нашу землю не з подарунками та не дружити… Проте Україна – цивілізована європейська країна, ми показуємо, що так, ми їх ненавидимо, але ми дотримуємося закону та міжнародного права", — каже Юсов.

Представник військової розвідки додав, що росіяни мають душ з гарячою водою, великі порції, лікарню, бібліотеку і навіть басейн з рибами.

"Порція супу та борщу дуже велика буває. Іноді складно з'їсти. Як і чверть буханця хліба за обідом... І навіть басейн з рибою. Про бібліотеку ми мовчимо. І так, дуже важливо, щоб це бачив увесь світ. Ну і, крім того, Україна забезпечує такий доступ, а держава-агресор, власне, не забезпечує, і це робиться навмисне. У більшості випадків Міжнародний комітет Червоного хреста не має повноцінного доступу до місць утримання наших полонених на території так званої Російської Федерації. А це означає, що ні перевірити їхній стан, ні перевірити умови, в яких вони перебувають, медичну допомогу, харчування та багато інших речей, просто немає можливості", — наголосив він.

Юсов додав, що наші захисники і захисниці, а також цивільні особи, які незаконно утримуються, повертаються з полону зовсім в іншому стані, цей контраст жахає.

"Але тим не менш. Ми цим і відрізняємося, в тому числі, від орди, від путінської Росії, від рашистів. Так, це ворог, але ми виконуємо закон. У тому числі у своїх інтересах. Це обмінний фонд, який дозволяє нам у час активної фази військових дій повертати наших захисників із рашистського полону, і це важливий момент. У Женевській конвенції прямо не сказано, що під час війни мають бути обміни та повинні повертати полонених. Йдеться про те, що в більшості подібних випадків обміни та повернення відбулися вже після завершення бойових дій. Але ми не можемо собі дозволити чекати. Це позиція і Кирила Буданова, і президента України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими робить все, щоб не зупинявся цей процес. І після вторгнення вже 2 576 українців та українок у результаті обміну повернулися додому. На жаль, ще багато роботи", — резюмував представник розвідки.

Нагадаємо, український військовослужбовець Ілля Михальчук розповів про звірства, які йому довелося пережити у полоні у бойовиків ПВК "Вагнер". Українському військовому "вагнерівці" ампутували дві руки.