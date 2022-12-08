Великі руйнування та двоє загиблих: окупанти 30 разів вдарили по Херсонщині (фото)

Минулої доби, 7 грудня, російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Упродовж минулої доби військові РФ декілька разів накривали вогнем з РСЗВ та далекобійної артилерії прифронтові населені пункти Бериславського та Херсонського районів, місто Херсон та передмістя. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, один житель області поранений.

В обласному центрі під удар російської армії потрапили райони, розташовані уздовж берега, повідомляє своєю чергою поліція Херсонської області.

Там снарядами пошкоджені житлові будинки, які перебували в радіусі ворожого обстрілу, деякі з них непридатні для життя і не підлягають відновленню.

На місцях влучань продовжують працювати слідчі, вибухотехніки та криміналісти.

Нагадаємо:

Пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням - житловий фонд та інфраструктура міста.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

Останній день оголошеної евакуації на Херсонщині, яка так і не запрацювала

Читайте також: