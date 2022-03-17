Великі втрати: у Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло понад пів сотні людей

Великі втрати: у Чернігові за добу під обстрілами росіян загинуло понад пів сотні людей

По енергомережах Чернігова було завдано ударів, енергетики працюють над усуненням проблеми.

Російські армійці продовжують системні артилерійські й авіаобстріли Чернігова. У результаті обстрілів міста російськими окупаційними військами минулої доби, 16 березня, загинули 53 людини.

Про це сьогодні, 17 березня, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус у Telegram.

"Ворог продовжує системні арт та авіаобстріли обласного центру, нищить цивільну інфраструктуру. Ми несемо великі втрати. Тільки за вчорашню добу до моргів міста надійшло 53 тіла наших громадян, які були вбиті російським агресором і за кожного нашого громадянина ми будемо мстити і вбивати", - написав він.

Чаус наголосив, що Збройні сили України продовжують завдавати нищівні удари по силам противника, який панікує, а також зазнає втрат.

Також В'ячеслав Чаус окреслив три блоки проблем міста:

перший — відсутність світла, води, тепла, частково газу;

другий — у підвалах (без конкретики) сидять люди без їжі і без води;

третій — "зелений коридор".

Чаус запевнив, що аварійні бригади обленерго, "Чернігівгазу", водоканалу, ТЕЦ, ДСНС працюють увесь час, попри обстріли.

"Працює Чернігівська міська рада, працюють десятки волонтерів щодо забезпечення їжею та питною водо. Але, звісно, деякі суб’єкти можуть випадати. Давайте їх ідентифікувати. Будь ласка, біля кожного з таких об’єктів є військові. Через військових сигналізуйте, що до вас не доїжджає вода або їжа і ми включимо цей об’єкт в адресну доставку", - закликав очільник ОВА.

Крім того, Чаус звернувся до тих чернігівців, яким вдалося вибратися з міста та області. Вони, як наголошує очільник області, сіють паніку про те, що Черніговом уже бігають російські найманці з автоматами.

"Немає тут росіян з автоматами. Не сійте паніку, будь ласка. Збройні сили працюють", - наголосив керівник області.

Читайте також: