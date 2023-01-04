Великі втрати в російській армії: британські розвідники назвали причину

Будівлю ПТУ російські солдати захопила для використання з військовою метою.

Британські розвідники вважають, що високому рівню втрат серед окупантів стрияє непрофесіоналізм армії Російської Федерації. Зазначається, що у будівлі колишнього профтехучилища Макіївці були не лише мобілізові, а й склад боєприпасів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Британські фахівці наголошують, що будівлю ПТУ російські солдати захопила для використання у військових цілях. У міноборони РФ зауважують, що приміщення закладу повністю зруйновано, а внаслідок удару загинуло лише 89 військових.

"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, будівля була розашована за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, який наразі один із найзапекліших районів фронту.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії", - наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у ніч проти 1 січня було знищено будівлю колишнього профтехучилища в Макіївці, де перебували мобілізовані солдати російської армії. В приміщенні могло перебувати до 600 "мобіків".

Видання Reuters називає інцидент у Макіївці одним із найсмертоносніших ударів у війни РФ. У Росії лунають вимоги покарати командування, яке допустило загибель військових від удару ЗСУ у новорічну ніч.

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